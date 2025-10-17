До хірургічного відділення з численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями у результаті наїзду автомобіля потрапив 14-річний житель Тернопільського району. Аварія трапилася в селі Смиківці 16 жовтня близько 23:30. На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції.



Як повідомили в обласній поліції, у ході перевірки стало відомо, що житель Львівської області ,1971 року народження, керуючи автомобілем ВАЗ 2108, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на пішохода. Школяр переходив проїжджу частину дороги в межах пішохідного переходу.



Хлопця бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Триває перевірка.

