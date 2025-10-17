У Західноукраїнському національному університеті відбувся безпековий вишкіл для студентів за участі представників різних підрозділів ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

До учасників звернулася ректор університету Оксана Десятнюк, яка наголосила на важливості співпраці освітніх закладів із рятувальними службами задля підвищення рівня безпеки, обізнаності та готовності молоді діяти в надзвичайних ситуаціях.

Захід об’єднав сім локацій. Під час зустрічі фахівці ДСНС представили діяльність своїх підрозділів, розповіли про основні напрями роботи служби, продемонстрували спеціальне обладнання та техніку, а також поділилися практичними порадами щодо дій у разі пожеж, надзвичайних ситуацій чи виявлення вибухонебезпечних предметів.

Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області провели навчання «Мінна безпека. Порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів», під час якого учасники дізналися про правила поводження у разі виявлення підозрілих об’єктів.

Представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Тернопільській області організували практичне заняття «Надання домедичної допомоги». Студенти мали змогу відпрацювати навички надання допомоги при травмах, опіках та інших невідкладних станах.

Працівники кінологічного та рятувального відділення АРЗ СП Головного управління представили показове заняття «Кінологічна служба та гірські рятувальники», під час якого фахівці продемонстрували можливості пошуку і рятування людей з-під завалів та на висоті.

Представники відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) АРЗ СП ГУ ДСНС України у Тернопільській області провели навчання «Радіаційна та хімічна небезпека», ознайомивши учасників із правилами дій у разі загрози або виникнення таких ситуацій.

Фахівці психологічної служби Головного управління організували заняття «Психологічна стійкість населення у разі виникнення надзвичайної ситуації», під час якого обговорили способи підтримання емоційної рівноваги та зниження стресу.

Представники Тернопільського районного управління цивільного захисту та пожежної безпеки Головного управління ДСНС України у Тернопільській області довели до учасників інформацію про дотримання вимог пожежної безпеки та порядок дій у разі виникнення пожежі або оголошення сигналу “Повітряна тривога”, зокрема евакуацію учасників освітнього процесу.

Фахівці АРЗ СП та Тернопільського РУ ЦЗ та ПД Головного управління ознайомили студентів з основними первинними засобами пожежогасіння та порядком їх правильного застосування.

Студенти усіх факультетів університету мали змогу безпосередньо поспілкуватися з рятувальниками, поставити запитання, спробувати одягнути елементи спорядження, а також взяти участь у тренінгах із надання домедичної допомоги та евакуації.

Захід сприяв формуванню культури безпеки серед студентської молоді, зміцненню партнерських зв’язків між ЗУНУ та Головним управлінням ДСНС у Тернопільській області, а також підвищенню рівня готовності молодого покоління до дій у кризових ситуаціях.

