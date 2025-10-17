За вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 17 жовтня, на Тернопільщині для промисловості та бізнесу з 07:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє “Тернопільобленерго”.

Відключення діятимуть, щоб стабілізувати роботу об’єднаної енергосистеми.

В обленерго наголосили, що графіки обмеження потужності стосуються промисловості та бізнесу й не зачіпають населення.

“Втім, просимо споживати електроенергію ощадливо та відповідально, аби зменшити навантаження на об’єднану енергосистему”, – додали в обленерго.

Дізнатися про актуальні графіки відключень жителі Тернопільщини можуть за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/616

