За підтримки програми BraVo – розвиток організацій та волонтерства Українського Червоного Хреста – Підволочиський підрозділ Українського Червоного Хреста на Тернопільщині створив простір «Душею молоді» для людей поважного віку. Тут вони зможуть цікаво та змістовно проводити час, опановувати нові знання та навички, спілкуватися та підтримувати свій психоемоційний стан за допомогою різних заходів.

Клуб активного довголіття відкрили в одному з приміщень Підволочиського професійного ліцею, учні якого влаштували на відкритті справжнє свято з танцями, піснями та веселими розвагами.

«Це була чудова ідея – поєднати в одному приміщенні різні покоління, які готові допомагати одне одному радіти життю!» – каже в.о. директора ліцею Надія Нагірна. Окрім того, в навчальному закладі також проживають внутрішньо переміщені особи, серед яких частина теж поважного віку.

Голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Бригадир розповіла присутнім про вже діючі Клуби активного довголіття на Тернопільщині та побажала новоствореному закладу успіху та хороших результатів. Як показує досвід, такі простори користуються великим успіхом у людей старшого покоління і допомагають їм позбутися відчуття самотності.

На відкриття також завітав Підволочиський міський голова Віталій Дацко та висловив всебічну підтримку місцевої влади таким корисним ініціативам у громаді.

«Душею молоді» – це спосіб забути про вік, негаразди та клопоти, це шанс знаходити час для себе та залишатися активним ще багато років!

