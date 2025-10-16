Тернопільська «Посмішка» – серед найкращих на всеукраїнському фестивалі мистецтв
Вихованці народного театру танцю «Посмішка» Центру творчості дітей та юнацтва міста Тернополя яскраво представили рідне місто на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчих і музичних мистецтв «Diamond Festival».
Юні танцівники під керівництвом Тимофія та Лариси Шевіл здобули Гран-прі у віковій категорії 10-11 років із хореографічним номером «Полька-полісянка», повідомили в ТМР.
Окрім того, колектив виборов перші місця у двох інших категоріях:
у віковій групі 8-9 років – за номер «Веснянка»,
у віковій групі 9-10 років – за номер «Полька-панночка».
Вітаємо учасників колективу та їх наставників з перемогою. Бажаємо натхнення для нових постановок і творчих здобутків.