У Тернополі на фасаді будинку на вулиці Мирона Тарнавського, 5 відкрили меморіальну таблицю на честь Віталія Сала – старшого солдата, захисника України, який загинув, виконуючи бойове завдання. Саме в цьому будинку він прожив багато років, перш ніж одягнув військову форму й став на захист країни.

Участь в урочистому відкритті пам’ятного знаку взяли рідні загиблого, представники міської влади, зокрема секретар Тернопільської міської ради, духовенство та небайдужі мешканці міста. Захід розпочався зі спільної молитви та освячення пам’ятної дошки.

«Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану нашому землякові – Віталію Салу, мужньому захиснику України, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Його ім’я відтепер буде увіковічене на фасаді будинку, де він жив, серед людей, які знали його як доброго, щирого, працьовитого чоловіка, люблячого батька, відданого друга. Ця меморіальна таблиця – не просто знак пам’яті. Це символ вдячності громади Тернополя, символ незламності українського духу та нагадування кожному з нас, якою ціною виборюється мир», – зазначив секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак.

Довідка

Народився Віталій Сало 14 березня 1975 року в місті Тернополі. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі №11. 31 січня 2002 року одружився, у шлюбі з дружиною Катериною народилися двоє синів – Назар та Тимофій.

З початком повномасштабного вторгнення, 24 травня 2022 року, Віталій Сало добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Служив на посаді старшого солдата саперного взводу 80-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони, пізніше був майстром відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А7167.

За час служби був нагороджений низкою відзнак, зокрема:

Нагрудний знак «80 об 105 обр ТрО» (19.03.2024),

Почесна відзнака «Хрест 54 ОМБр» (19.03.2023),

Відзнака Міністра оборони України «Хрест Сил територіальної оборони» (29.04.2024),

Грамоти та подяки за зразкове виконання військового обов’язку.

Віталій Сало загинув 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Велика Писарівка на Сумщині. Похований 4 лютого на Пантеоні Героїв у Тернополі.

Рішенням сесії Тернопільської міської ради від 28 лютого 2025 року Віталію Салу посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

