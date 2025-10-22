Слідчі поліції оголосили підозру жителю Залозецької громади за насильство щодо працівника правоохоронного органу. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Інцидент стався вдень на території Зборівської громади. Під час проведення превентивних заходів у межах території обслуговування співробітники карного розшуку Зборівського відділення поліції зупинили чоловіка для перевірки документів.

“Він почав поводитися агресивно та намагався втекти. Під час переслідування фігурант витягнув ніж і завдав два ножових поранення працівнику поліції”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець отримав колото-різані рани та звернувся по медичну допомогу.

Поліцейські затримали нападника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурант — 54-річний житель одного із сіл Залозецької громади.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

