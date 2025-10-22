Трьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння за добу 21 жовтня виявили за кермом автомобілів працівники поліції. Кожен із порушників за непритягнення до відповідальності пропонував гроші. Суми коливалися від 200 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У Кременці за порушення правил дорожнього руху близько 17:15 наряд поліції зупинив водія автомобіля Opel. Спілкуючись із чоловіком, правоохоронці відчули запах алкоголю. Кермувальнику запропонували пройти тест на газоаналізаторі “Драгер”, але він відмовився.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі 17 тисяч гривень. Проте це його не врятувало ні від адміністративної, ні від кримінальної відповідальності.

Повідомлення про 45-річного водія, який керував авто у стані алкогольного сп’яніння, надійшло на спецлінію Бучацького відділення поліції о 18:10. Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові кермувальника 1,45 проміле алкоголю. Аби уникнути штрафів та позбавлення прав, він запропонував працівникам поліції 200 доларів США. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Ще одного порушника намагалися о третій ночі зупинити співробітники Підгаєцького сектору поліцейської діяльності. Проте водій автомобіля втік. Зупинили його правоохоронці вже на території Монастириської громади. Від проходження перевірки на газоаналізаторі “Драгер” він відмовився та спробував відкупитися від поліцейських. Спочатку пропонував 2000 доларів, а згодом ця сума зросла до 10 тисяч доларів. Правоохоронці повідомили про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди.

Усі водії-порушники відповідатимуть перед законом відповідно до статті 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративну відповідальність, а також за статтею 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Фото ілюстративне

