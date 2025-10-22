У Західноукраїнському національному університеті відбувся творчий майстер-клас із виготовлення патріотичних пташок-оберегів для наших захисників. Захід організував колектив відділу творчої самореалізації та виховання.

Майстер-клас провела фахівець цього відділу, майстер народних художніх промислів Марія Гайда, яка поділилася з учасниками технікою виготовлення символічних пташок-оберегів. Студенти з натхненням працювали, вкладаючи у свої вироби тепло сердець, щирі побажання миру та вдячність воїнам.

Створені пташки-обереги будуть передані нашим захисникам, які перебувають на реабілітації в тернопільських лікарнях. Ці невеличкі символи підтримки покликані подарувати частинку домашнього затишку та віри тим, хто віддає свої сили заради України.

Такі заходи є не лише проявом творчості, а й свідченням єдності, вдячності та підтримки українських воїнів.

