Ще одне обірване молоде життя. Ще один український захисник поповнив легіон Небесного воїнства… На фронті загинув бойовий медик з Борщова Андрій Пастушенко. Вічна слава і світла пам’ять українському захиснику!

«Страшна війна продовжує свої криваві жнива, продовжує забирати життя найкращих синів України… Ще один український захисник поповнив легіон Небесного воїнства.

З сумом повідомляємо, що відданий військові присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну 14 жовтня 2025 року загинув старший бойовий медик роти вогневої підтримки, сержант Андрій Пастушенко, 1994 року народження, житель міста Борщів.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині загиблого Героя. Нехай душа воїна Андрія Пастушенка знайде вічний спокій, а Господь прийме його душу до Царства Небесного.

Вічна слава і світла пам’ять українському захиснику, який до останнього подиху мужньо захищав рідну землю.

Чин похорону воїна-Героя Андрія Пастушенка відбудеться на рідній Черкащині», – повідомили у Борщівській міській раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…