У Тернополі розслідують шахрайство на понад мільйон гривень.



До правоохоронців звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що став жертвою шахрайських дій, внаслідок яких втратив 28 100 доларів США.

За словами потерпілого, в одній із соціальних мереж він побачив оголошення про навчання з інвестиційної діяльності та з можливістю отримати прибуток. За вказаним посиланням зв’язався з особою, яка представилася брокером-аналітиком.

Після реєстрації на сайті чоловік розпочав перераховувати кошти на запропонований рахунок із власного електронного гаманця.

З 27 липня по 17 жовтня заявник здійснив кілька переказів на 28 100 доларів США. Після цього зв’язок із «брокером» обірвався, а доступ до платформи був заблокований.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

