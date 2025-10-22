До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від власника одного з торгових закладів про крадіжку великої суми грошей. Заявник у привласненні коштів звинуватив колишнього продавця.

Зі слів тернополянина, 22-річний найманий працівник, маючи доступ до готівки, адже працював продавцем, шляхом вільного доступу викрав понад 22 тисячі гривень. Заявник одразу намагався залагодити питання без звернення до поліції, просив повернути крадене, проте молодий чоловік ігнорував його.

Поліцейські розшукали зловмисника. У скоєному він зізнався, мотивуючи свій вчинок нестачею коштів. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

