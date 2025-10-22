За вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 22 жовтня, для промисловості та бізнесу на Тернопільщині діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Про це повідомляє “Тернопільобленерго”.

Планується, що обмеження діятимуть з 16:00 до 22:00 з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми.

Графіки обмеження потужності стосуються промисловості та бізнесу й не зачіпають населення, нагадали в обленерго.

“Просимо споживати електроенергію ощадливо та відповідально, аби зменшити навантаження на об’єднану енергосистему України”, — зазначили енергетики.

