На Тернопільщині 22 жовтня діятимуть графіки відключень електрики для бізнесу
За вказівкою НЕК “Укренерго” сьогодні, 22 жовтня, для промисловості та бізнесу на Тернопільщині діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Про це повідомляє “Тернопільобленерго”.
Планується, що обмеження діятимуть з 16:00 до 22:00 з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми.
Графіки обмеження потужності стосуються промисловості та бізнесу й не зачіпають населення, нагадали в обленерго.
“Просимо споживати електроенергію ощадливо та відповідально, аби зменшити навантаження на об’єднану енергосистему України”, — зазначили енергетики.