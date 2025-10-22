У Тернополі судитимуть виконавця підпалів у 2022 році трьох автомобілів, що належали місцевим бізнесменам.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно тернополянина, обвинуваченого в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 194 КК України), та у придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, упродовж вересня–грудня 2022 року шляхом підпалу було знищено 3 автомобілі у Тернополі.

“26 вересня у провулку Цегельному — Mercedes-Benz E220D; 27 грудня на вул. Корольова — BMW X5; вночі 31 грудня — Mercedes-Benz GLA 250”, — повідомили у прокуратурі.

У підпалі обвинувачують тернопільського бізнесмена, який у складі організованої групи у такий спосіб помстився колишнім бізнес-партнерам за нібито не виконані зобов’язання.

Справи щодо організатора і 2 учасників групи вже розглядаються Тернопільським міськрайонним судом.

Виконавець підпалів, вийшовши під заставу у червні 2023 року, утік і переховувався від слідства. Проте правоохоронці кілька місяців тому викрили утікача і затримали.

Справа щодо пошкодження ним чужого майна та зберігання удома 2 гранат та бойових запалів до них скерована до суду.

Подобається це: Подобається Завантаження…