Співробітники водної поліції спільно з рибоохоронним патрулем викрили порушників, які здійснювали незаконний вилов риби під час нересту.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Порушення задокументовано на території Тернопільської та Зборівської громад.

У гідрологічному заказнику «Серетський» 35-річний житель Тернополя за допомогою ліскової сітки незаконно виловив майже десять кілограмів риби.

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків становить близько 100 тисяч гривень.

Ще один випадок зафіксували на річці Серет у межах Зборівської громади. Місцева жителька здійснювала незаконний вилов риби, використовуючи сітку та човен.

За цими фактами розпочали кримінальні провадження відповідно до частини 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують: період нересту (з 1 квітня по 30 червня) є критично важливим для відновлення водних біоресурсів, тому в цей час діють обмеження на вилов риби.

Порушення встановлених правил тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.