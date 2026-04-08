З 20 квітня буде тимчасово перекрито рух транспорту у Тернополі на вул. Михайла Вербицького.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про тимчасове перекриття руху транспорту в Тернополі на вулиці Михайла Вербицького (ділянка поблизу житлового будинку №8 на вул. Євгена Коновальця) з 20 квітня по 3 травня 2026 року”, — йдеться у повідомленні.

Перекриття зумовлене необхідністю виконання невідкладних ремонтних робіт теплової мережі комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» з метою запобігання аварійної ситуації.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху (додається).