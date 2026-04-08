Житель Золотниківської громади Тернопільського району пропонував 6 000 доларів хабаря, аби його не доправляли до військової служби правопорядку.

Чоловік у травні минулого року самовільно залишив військову частину.

За порушення статті 369 (ч.1) чоловікові загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

На лінію 102 звернувся поліцейський офіцер громади.

“Під час оповіщення громадян, яке він здійснював разом з представниками ТЦК та СП, було виявлено 36-річного жителя одного з сіл Золотниківської громади, котрий самовільно залишив бойовий підрозділ у травні минулого року.

Йому було запропоновано проїхати військової служби правопорядку. Чоловік, аби уникнути цього, запропонував 6 000 доларів. Корупційний факт задокументувала слідчо-оперативна група”, – зазначили у поліції.

Щодо фігуранта розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду.

Вирішується питання про оголошення підозри.