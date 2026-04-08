На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради розглянули електронну петицію про реставрацію пам’ятки архітектури – вілли Вітошинських (1898 року).

Петиція набрала необхідну кількість голосів – 305 із 300 потрібних, тому була винесена на розгляд виконкому.

“Виконавчий комітет ухвалив рішення вжити заходів щодо забезпечення збереження пам’ятки історії та культури місцевого значення – колишнього житлового будинку 1898 року на вул. Юліана Опільського, 6 та діяти відповідно до вимог та порядку, визначених чинним законодавством у сфері охорони культурної спадщини та науково-проєктної документації “Історико-архітектурний опорний план м. Тернополя”, — повідомили у міській раді.

Як зазначено в петиції, будівля 1898 року на вул. Юліана Опільського, 6 у Тернополі, відома як вілла Вітошинських, є пам’яткою архітектури місцевого значення та важливим елементом історичної забудови міста.

У цьому будинку проживав лікар і громадський діяч Володимир Вітошинський, а також бував видатний український письменник Василь Стефаник.

На сьогодні будівля перебуває у незадовільному технічному стані, що створює ризик подальшого руйнування цієї історичної споруди. Втрата такого об’єкта, як сказано в петиції, стала б непоправною шкодою для культурної спадщини Тернополя.

Оскільки будівля перебуває на балансі Тернопільської міської ради, саме орган місцевого самоврядування має вживати необхідних заходів для недопущення її руйнування, наголошують автори петиції.

Тернополяни просять провести фахове обстеження технічного стану будівлі й розробити проєкт реставрації та збереження пам’ятки архітектури, передбачити фінансування відповідних робіт у міських програмах або бюджеті.

Щодо подальшої долі вілли, пропонують розглянути можливість створення у відреставрованій будівлі культурного або музейного простору, пов’язаного з історією міста та постатями, які жили або перебували у цьому домі.

Збереження історичної архітектури є важливою складовою культурної ідентичності громади та розвитку міського середовища, наголошено в петиції.