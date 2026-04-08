Жіноча збірна Західноукраїнського національного університету успішно виступила у межах 8-го туру чемпіонату України з гандболу серед команд Вищої ліги.

Змагання проходили у Львові, де спортсменки ЗУНУ продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності.

У ході ігрових днів команда «ЗУНУ-Енерго» провела два матчі проти суперниць із ДЮСШ-4 (м. Кривий Ріг). За результатами змагань тернопільські гандболістки здобули впевнені перемоги в обох протистояннях: 3 квітня: 42:30; 4 квітня: 42:28.

Наполегливість і високий рівень підготовки стали запорукою впевненого результату, що дозволив команді гідно закріпити свої позиції у турнірній таблиці.