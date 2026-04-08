На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2026 році.

З метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Великодня, робочий день для працівників виконавчих органів міської ради буде перенесено з понеділка, 13 квітня, на суботу, 25 квітня.

Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення.