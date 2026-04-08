Аграрії Тернопільської області демонструють одні з найвищих темпів польових робіт у країні. Наразі наш регіон офіційно входить до топ-3 областей-лідерів (разом із Одещиною та Миколаївщиною), які найшвидше засівають ярі культури.

Станом на 7 квітня в Україні всі категорії господарств уже засіяли 828,3 тис. га зернових та зернобобових культур, що становить близько 14% від прогнозованих площ.

Серед основних культур по країні:

яра пшениця – 111,1 тис. га

ярий ячмінь – 420,9 тис. га

горох – 186,1 тис. га

овес – 86,5 тис. га.

Паралельно аграрії по всій країні продовжують посів технічних культур – цукрових буряків, соняшнику та сої, інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.