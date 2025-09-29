Сьогодні: Понеділок. 29.09.2025

  • search

На Тернопільщині депутата затримали на хабарі у 8,5 тисяч доларів за виключення знайомого з військового обліку

Прокоментуй!
На Тернопільщині депутата затримали на хабарі у 8,5 тисяч доларів за виключення знайомого з військового обліку

Депутат селищної ради на Тернопільщині отримав від військовозобов’язаного 8 500 доларів США за виключення з військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Зазначається, що оголошено підозру депутату однієї із територіальних громад Тернопільщини в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, депутат селищної ради пообіцяв знайомому виключити його з військового обліку. Запевнив, що через особисті зв’язки з посадовцями районного ТЦК та СП може посприяти у виготовленні необхідних документів. Свої послуги оцінив у 8500 доларів США. При одержанні вказаної суми неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснює ТУ ДБР, розташоване у місті Львові.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

77 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.