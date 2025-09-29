На Тернопільщині депутата затримали на хабарі у 8,5 тисяч доларів за виключення знайомого з військового обліку

Поширити

Депутат селищної ради на Тернопільщині отримав від військовозобов’язаного 8 500 доларів США за виключення з військового обліку.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Зазначається, що оголошено підозру депутату однієї із територіальних громад Тернопільщини в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, депутат селищної ради пообіцяв знайомому виключити його з військового обліку. Запевнив, що через особисті зв’язки з посадовцями районного ТЦК та СП може посприяти у виготовленні необхідних документів. Свої послуги оцінив у 8500 доларів США. При одержанні вказаної суми неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Досудове розслідування і оперативний супровід здійснює ТУ ДБР, розташоване у місті Львові.