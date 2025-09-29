Сьогодні: Понеділок. 29.09.2025

Поліція розслідує загибель працівника на одному з тернопільських підприємств

Збаразькі поліцейські встановлюють обставини загибелі працівника на одному із місцевих підприємств.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, 47-річний чоловік виконував зварювальні роботи і його ноги затягнуло в шнековий механізм (транспортну стрічку). Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють всі обставини події.

