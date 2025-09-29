Сьогодні: Понеділок. 29.09.2025

На війні загинув Сергій Плисюк з Тернопільщини: вісім місяців вважали зниклим безвісти

На війні загинув Сергій Плисюк з Тернопільщини: вісім місяців вважали зниклим безвісти

Ще одне життя забрала війна. Сергій Плисюк із села Велика Білка Лановецької громади загинув ще на початку лютого минулого року. Рідні сподівалися, молилися, чекали.  Але Сергій повертається додому на щиті. Вічна пам’ять українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку близько н. п. Роботине Пологівського району загинув солдат Сергій Плисюк із с. Велика Білка. З лютого 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, стало відомо, що захисник загинув у віці 49 років. 

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким», – повідомили у Лановецькій громаді. 

