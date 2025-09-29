Поширити

У Тернополі вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру — одного з найжахливіших символів Голокосту

Сьогодні представники влади, єврейської спільноти та громадськість вшанували пам’ять жертв Голокосту на околиці Тернополя, де споруджено пам’ятник вбитим під час німецької окупації євреям.

Присутні помолилися за душі невинних жертв Голокосту та поклали квіти до меморіалу, повідомляє Тернопільська ОВА.

Нагадаємо, цього дня 84 роки тому в Києві сталася одна з найбільших трагедій в історії України періоду Другої світової війни. У вересні 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти знищили євреїв, ромів, українців, полонених, цивільних та в’язнів концтаборів.

Упродовж двох днів — 29–30 вересня — в окупованому нацистами Києві було проведено перший масовий розстріл беззбройного цивільного населення. Лише за цей час було вбито майже 34 тисячі осіб. Загалом з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці знищили понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей.

Усього за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, загинуло від 100 до 150 тисяч осіб — євреїв, ромів, караїмів, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими».

Масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру 29–30 вересня 1941 року став символом «Голокосту від куль» та нацистської політики масового знищення людей.