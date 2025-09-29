Переселенець з Луганщини продавав на Тернопільщині бойові гранати – його затримали

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

Жителю Луганської області оголошено підозру за збут бойових гранат.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Оперативники управління карного розшуку та відділення поліції №3 селища Гусятин викрили злочинну діяльність уродженця Луганської області. Чоловік займався незаконним збутом вибухонебезпечних предметів.

У ході документування злочинної діяльності підозрюваного, котрий переїхав жити з Луганщини в одне із сіл Гусятинської громади, було встановлено, що чоловік двічі збув заборонені предмети. Протягом двох тижнів продав п’ять вибухових пристроїв. Як згодом довела експертиза, це ручні бойові гранати Ф-1 та РГН.

46-річному зловмисникові слідчі оголосили підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – збут вибухових пристроїв. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів. Триває досудове розслідування.