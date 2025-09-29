Потрійна ДТП в центрі Тернополя: для вивільнення потерпілого залучали рятувальників

У неділю, 28 вересня, рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

О 16:40 на вул. Будного (автодорога М-09) водій автомобіля Suzuki Grand Vitara зіткнувся з опорою вуличного освітлення. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще одну — травмовано. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого з авто та передали медикам.

Того ж дня о 19:59 на перехресті вул. Руської та бульвару Шевченка сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Постраждалого з травмами госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники деблокували потерпілого та провели аварійно-рятувальні роботи.

За даними поліції Тернопільшини, зіткнулися автомобілі Audi, Renault та Mazda. Загалом внаслідок аварії травми отримали двоє водіїв — Audi та Renault. Вони отримали необхідну медичну допомогу, однак подальшої госпіталізації не потребували. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і не відволікатися за кермом.