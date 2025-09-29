Сьогодні: Понеділок. 29.09.2025

  • search

Потрійна ДТП в центрі Тернополя: для вивільнення потерпілого залучали рятувальників

Прокоментуй!
Потрійна ДТП в центрі Тернополя: для вивільнення потерпілого залучали рятувальників

У неділю, 28 вересня, рятувальники Тернопільщини двічі виїжджали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

О 16:40 на вул. Будного (автодорога М-09) водій автомобіля Suzuki Grand Vitara зіткнувся з опорою вуличного освітлення. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще одну — травмовано. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого з авто та передали медикам.

Того ж дня о 19:59 на перехресті вул. Руської та бульвару Шевченка сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Постраждалого з травмами госпіталізували до медичного закладу. Рятувальники деблокували потерпілого та провели аварійно-рятувальні роботи.

За даними поліції Тернопільшини, зіткнулися автомобілі Audi, Renault та Mazda. Загалом внаслідок аварії травми отримали двоє водіїв — Audi та Renault. Вони отримали необхідну медичну допомогу, однак подальшої госпіталізації не потребували. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість і не відволікатися за кермом.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

93 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.