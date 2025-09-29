Сьогодні: Понеділок. 29.09.2025

На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст наїхав на пішохода: обоє загинули

На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст наїхав на пішохода: обоє загинули


Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 27 вересня, близько 20:30 поблизу села Великий Кунинець Вишнівецької громади.

За попередніми даними, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та наїхав на 49-річного пішохода, жителя села Залісці, який рухався узбіччям дороги.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла та пішохід загинули на місці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

