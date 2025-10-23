На Тернопільщині поліцейські встановлюють деталі розповсюдження дитячої порнографії.



Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

На території Залозецької територіальної громади 15-річний юнак розповсюджував між друзями відео порнографічного характеру. Заборонений контент побачили дорослі та повідомили про це працівникам поліції.

“Під час перевірки стало відомо, що юнак відзняв відео інтимного характеру зі своєю 15-річною знайомою та почав вихвалятися ним, розповсюджуючи серед друзів через месенджери”, — зазначили у поліції.

Батьки дівчини звернулися із заявою до правоохоронних органів, аби винних притягнути до відповідальності.

За даним фактом співробітники Зборівського відділення поліції відкрили провадження відповідно до частини 3 статті 301-1 (розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Триває слідство.

