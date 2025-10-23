Правоохоронці розслідують факт шахрайства під час оренди житла у Тернополі.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До поліції звернулася 23-річна жителька обласного центру із заявою про те, що стала жертвою шахрайських дій. Вона розповіла, що листувалася у месенджері «Телеграм» із невідомою особою, яка запропонувала здати в оренду квартиру на вулиці Руській у Тернополі.

“Після обговорення деталей шахрай переконав дівчину здійснити передоплату у розмірі 6000 гривень, які вона добровільно перерахувала з банківського рахунку своєї знайомої на банківську картку шахрайки”, — розповіли в поліції.

Отримавши кошти, псевдоорендодавець перестав виходити на зв’язок.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція вкотре закликає громадян бути уважними під час оренді житла через інтернет. Не здійснюйте жодних передоплат до моменту особистого огляду помешкання та укладання офіційного договору оренди.

Якщо ви стали жертвою подібної схеми — негайно повідомляйте про це на лінію 102.

