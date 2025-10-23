На Тернопільщині правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який організував шахрайську схему «виїзду за кордон» для чоловіків призовного віку.

За 14 тисяч доларів США він обіцяв допомогти покинути територію України, проте насправді просто заробляв на довірливих громадянах. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

За даними слідства, на початку цього року 37-річний тернополянин обіцяв чоловікові призовного віку «допомоги» перетнути державний кордон зі сторони Білорусі. Фігурант переконував, що має потрібні зв’язки та зможе «гарантувати безпеку» під час виїзду.

Під час розмов підозрюваний запевнив потенційного клієнта, що для «успішної комунікації» під час перетину кордону необхідно мати два мобільні телефони з різними SIM-картами — один залишити собі, а другий передати йому.

Як розповіли у поліції, жодної реальної допомоги чоловік надавати не збирався. Отриманий телефон він здав у ломбард, а частину завдатку — 2 тисячі доларів — витратив на власні потреби.

Під час чергової зустрічі шахрая-“помічника” викрили правоохоронці.

Слідчі завершили досудове розслідування, а матеріали кримінального провадження щодо не закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в умовах воєнного стану, у великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, скерували до суду.

