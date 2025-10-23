У “Тернопільобленерго” роз’яснили основні відмінності між графіком аварійних відключень (ГАВ) і графіком погодинних відключень (ГПВ) електроенергії.

“Графіки аварійних відключень (ГАВ) запроваджуються без завчасного попередження у випадку виникнення аварійних або надзвичайних ситуацій в енергосистемі. Тривалість та конкретні адреси споживачів, котрі будуть знеструмлені, заздалегідь не визначаються. Такі відключення є разовими, короткочасними і непередбачуваними. Інформацію про введення ГАВ можна дізнатися лише по факту відключення”, — розповіли в “Тернопільобленерго”.

Графіки аварійних відключень розподіляють між 10-ма чергами побутових і промислових споживачів. Дізнатися, чи належить населений пункт споживача до переліку черг ГАВ, можна на сайті обленерго у розділі «Перерви в електропостачанні» → «Графік аварійних відключень» або за посиланням

“Графіки погодинних відключень (ГПВ) ‒ це графіки, які складаються заздалегідь, для підтримання стабільної роботи енергосистеми. ГПВ містять перелік населених пунктів та конкретних вулиць, які будуть знеструмлені у визначені години відповідно до 6 черг (кожна з них поділена ще на 2 підчерги). Графіки розробляються завчасно обленерго та органами місцевого самоврядування. Час та тривалість відключень відомі наперед. Про їх введення споживачі інформуються завчасно, щоб мати можливість ознайомитись з графіком та спланувати свій час”, — зазначили в обленерго.

Дізнатись, до якої черги ГПВ належить конкретна адреса, також можна на сайті “Тернопільобленерго” у розділі «Перерви в електропостачанні» → «Графіки погодинних відключень» або за посиланням

Усю актуальну інформацію про планові та поточні вимкнення, причини та орієнтовний час відновлення електропостачання споживач може переглянути на сайті обленерго у розділі «Перерви в електропостачанні» → «Планові/поточні вимкнення» або за посиланням

“Також рекомендуємо споживачам зареєструватися у наших чат-ботах Viber і Telegram, щоб отримувати сповіщення про планові та аварійні відключення електропостачання”, — додали енергетики.

Інструкція з реєстрації у чат-боті за посиланням

Подобається це: Подобається Завантаження…