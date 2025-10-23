Поліцейські викрили жителя Тернополя у збуті фальсифікованої тютюнової продукції.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

“56-річний житель Тернополя організував підпільний цигарковий «бізнес». Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності та не мав спеціального дозволу на виготовлення, зберігання чи реалізацію тютюнових виробів. Незважаючи на це, він налагодив збут фальсифікованої продукції без марок акцизного податку”, — повідомили в поліції.

У межах кримінального провадження поліцейські провели вісім санкціонованих обшуків за місцем проживання та у приміщеннях, які використовував фігурант.

Під час слідчих дій вилучено 4 295 пачок цигарок без марок акцизного податку, а також готівку в різній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Поліцейські встановлюють походження фальсифікованої тютюнової продукції.

Як з’ясувалося, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності — у 2022 році його було засуджено за аналогічний злочин. Тоді суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч гривень. Попри це, фігурант знову повернувся до протиправної діяльності.

Слідчі поліції оголосили тернополянину підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Триває досудове розслідування.

