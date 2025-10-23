У Тернополі на пішохідному переході під колеса авто потрапила жінка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, що з численними тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила 40-річну жінку.

Тернополянка 22 жовтня близько 23:25 потрапила під колеса автомобіля.

“Жителька Бережан, керуючи автомобілем Peugeot E2008, на вулиці Богдана Хмельницького не встигла вчасно загальмувати й допустила наїзд на місцеву жительку, яка була на нерегульованому пішохідному переході”, — розповіли в поліції.

Потерпілій лікарі надали медичну допомогу і відпустили за місцем проживання. У водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

