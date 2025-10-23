На Тернопільщині через суд повернули земельну ділянку зоологічного заказника «Людвище», незаконно передану в приватну власність.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Кременецької окружної прокуратури пред’явили до суду позов в інтересах держави, який задоволено, про визнання незаконними рішень органу місцевого самоврядування, скасування державної реєстрації та повернення земельної ділянки, яка належить до об’єктів природо-заповідного фонду

Раніше рішенням сесії Шумської міської ради земельну ділянку в межах державного загальнозоологічного заказника місцевого значення «Людвище», площею 1,5 га, передали у власність місцевому жителю для ведення особистого селянського господарства.

“Але відповідно до діючого законодавства землі природно-заповідного фонду не можуть передаватися у приватну власність. Адже їх розорювання, перегортання родючого шару ґрунту, вирощування сільськогосподарських культур може завдати значної шкоди як екосистемі в цілому, так і окремим видам рослинного та тваринного світу. Тому прокурори подали відповідний позов до суду”, — йдеться у повідомленні.

За рішенням Шумського районного суду скасовано рішення сесії Шумської міської ради, яким передано земельну ділянку у власність місцевому жителю, припинивши право приватної власності на неї, а також скасовано усі речові права щодо цієї землі.

Колишній власник матиме право на іншу земельну ділянку, але не в межах природно-заповідного фонду.

