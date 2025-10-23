У Західноукраїнському національному університеті стартувала Академічна школа економіки та управління. Це – новий спільний освітній проєкт факультету економіки та управління і Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Метою проєкту є розвиток управлінських, економічних та лідерських компетентностей учнівської молоді, формування в неї сучасного економічного мислення, а також підготовка до ефективної участі у суспільному та професійному житті.

Зі вступним словом до учасників звернувся декан факультету економіки та управління, доцент Андрій Коцур, який наголосив: “Розпочинаємо новий проєкт співпраці з учнями – Академічну школу економіки та управління, що стане платформою для розвитку молоді, формування управлінського мислення та практичного розуміння економічних процесів”.

До привітань також долучився в.о. завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, професор Руслан Августин: “Сьогодні ви виступите в ролі представників органів місцевого самоврядування. Це чудова нагода побачити, як формується політика громади та ухвалюються рішення, що впливають на життя міста”.

Фасилітатором заходу виступив професор Григорій Монастирський, який провів інтерактивну імітаційно-рольову гру “Модельне засідання сесії міської ради”. Учні приміряли на себе ролі міського голови, секретаря, депутатів, членів фракцій, представників громадських організацій та медіа. Вони активно обговорювали та ухвалювали управлінські рішення, демонструючи навички критичного мислення, командної роботи й аргументації.

Перед початком основної частини учасники взяли участь у пізнавальній інтерактивній грі “Kahoot”, яку провів заступник декана факультету економіки та управління, доктор філософії з публічного управління та адміністрування Дмитро Худик.

Важливу роль у підготовці заходу відіграла доцент Зоряна Пушкар, яка виконує функції комунікатора зі школами, забезпечуючи ефективну співпрацю між університетом та учнівськими колективами.

Академічна школа економіки та управління стане інтелектуальним простором співпраці між класичним університетом Тернополя і загальноосвітніми школами, де молодь зможе розкрити свій потенціал і зробити перші кроки у світ економічної та управлінської науки.

