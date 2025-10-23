У жалобі Козівська громада. Важка недуга забрала життя ветерана російсько-української війни Віталія Саніцького. Захиснику було лише 43 роки. Вічна пам’ять та шана!

«На 43-му році життя відійшов у Вічність ветеран російсько-української війни, наш земляк Саніцький Віталій Петрович, 10 травня 1982 року народження.

Його земний шлях завершився під час лікування важкого захворювання.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким!

Вічна пам’ять Захиснику!

Чин похорону відбудеться завтра о 12:00», – написали у Козівській селищній раді.

