Громадська організація Ukraine Forward із Стотона (США) передала Чортківській громаді необхідне обладнання для військових пожежників. Посприяв цьому виходець з Чорткова Мирон Кравчук.

Серед переданого – сучасне гідравлічне обладнання (ножиці та масляний шланг), кисневі балони, носилки, страхувальні мотузки, електричні подовжувачі, генератор, пожежні лампи, генератор з вентилятором, пожежна лебідка, а також квадрокоптер Inspire 1.

Загальна вартість обладнання становить 386 тисяч гривень.

«Це усе інструменти, які рятуватимуть життя, допоможуть оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та стануть у нагоді нашим захисникам», – зазначили у міській раді.

