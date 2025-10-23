Відбулася перша зустріч адміністрації Західноукраїнського національного університету із керівництвом Національної школи адміністрації в Дакарі (Ecole nationale d’Administration, ENA, Республіка Сенегал).

Ректор ЗУНУ професор Оксана Десятнюк наголосила на можливостях університету у сфері міжнародного співробітництва та реалізації спільних освітніх і наукових проєктів.

Модератором зустрічі виступила проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц, яка представила основні напрями потенційного партнерства, зокрема реалізацію спільних магістерських програм, академічних обмінів, стажувань та підвищення кваліфікації державних службовців. До діалогу долучилися проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов та проректор з наукової роботи Микола Дивак.

У заході взяла участь Почесний консул Республіки Сенегал в Україні, професор Ірина Іващук, яка вже раніше відвідувала ENA та сприяла налагодженню контактів у співпраці з паном Alhassane NDIAYE, Директором з досліджень та співробітництва ENA.

Під час зустрічі Генеральний директор ENA пан Mor FALL презентував навчально-адміністративну команду та окреслив основні вектори діяльності ENA, програми професійного навчання та підготовки, акцентувавши увагу на підготовці фахівців у сфері публічного управління та міжнародних відносин.

Національна школа адміністрації в Дакарі є одним із провідних навчальних закладів Сенегалу, який готує висококваліфікованих державних службовців і керівників для державного та приватного секторів. Програми ENA поєднують ґрунтовну теоретичну базу з високим рівнем практичної підготовки.

Генеральний секретар ENA пан Mbaye DIOP зазначив, що обидва навчальні заклади мають схожі магістерські та сертифікатні програми, а також курси підвищення кваліфікації, що створює передумови для ефективного обміну педагогічним і науковим досвідом.

До обговорення долучилися представники професорсько-викладацького колективу ЗУНУ. Професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Григорій Монастирський наголосив на важливості обміну досвідом у сфері публічного та муніципального управління, а також відзначив поступ України в сфері територіальної реформи.

Директор навчально-наукового інституту публічного управління Віктор Русін висловив пропозиції щодо розвитку короткострокових сертифікатних освітніх програм та спільного професійного навчання публічних службовців. Завідувач кафедри міжнародної економіки Ірина Зварич підкреслила сильні сторони сенегальської дипломатії та запропонувала поєднати досвід у цій сфері двох країн в межах курсу «Економічна дипломатія», розглянувши можливість спільних досліджень у сфері міжнародних відносин і професійної освіти дипломатів.

Зустріч стала першим кроком до налагодження партнерських відносин між Західноукраїнським національним університетом та Національною школою адміністрації (Дакар).

Подобається це: Подобається Завантаження…