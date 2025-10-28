29 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 2-7 градусів тепла, вдень 10-15 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Уночі можливий дрібний дощ. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 3-5 градусів тепла, вдень 12-14 градусів.

