Тарасу Петрику із Збаража буде завжди 29 років. Він загинув у самому пеклі війни, у Покровську на Донеччині, захищаючи кожного з нас. Вічна пам’ять і слава молодому Герою! Легких небесних хмарин!

«Із великою скорботою повідомляємо, що Збаражчина зазнала чергової непоправної втрати. 22 жовтня під час виконання бойового завдання у Покровську Донецької області загинув наш земляк молодший сержант командир міномета Тарас Петрик, 1996 р.н. Щиро співчуваємо рідним та близьким Тараса, розділяємо з ними біль невимовного горя.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 29 жовтня, о 13 годині. Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі воїна на вулицю Сагайдачного, де відслужать парастас.

Чин похорону – 30 жовтня об 11 годині. Шлях похоронної процесії проляже через центр міста до церкви Христового Воскресіння у Збаражі, де відбудеться прощання із українським захисником. Поховають Тараса Петрика на центральному цвинтарі Збаража.

Просимо прийти і віддати належну шану Герою, який віддав своє молоде життя за незалежність Української держави, за гідне життя кожного з нас», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

