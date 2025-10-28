Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме
28 жовтня Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня.
Штормитиме кілька днів, повідомляє meteoagent.
28 жовтня буря з К-індексом 4,7. Вже 29 жовтня він зросте до 5. А 30 жовтня знову становитиме 4,7.
Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.