28 жовтня Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня.

Штормитиме кілька днів, повідомляє meteoagent.

28 жовтня буря з К-індексом 4,7. Вже 29 жовтня він зросте до 5. А 30 жовтня знову становитиме 4,7.

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

