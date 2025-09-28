На Тернопільщині посадовців лікарні підозрюють у розтраті понад 1,6 мільйона гривень

Поширити

На Тернопільщині колишній директор та заввіділенням однієї з лікарень підозрюється у службовій недбалості та розтраті понад 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Оголошено підозру ексдиректору однієї з лікарень на Тернопільщині у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи в особливо великих розмірах, вчиненого в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України), та завідувачу відділенням цього закладу у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Через їх незаконні дії лікарні завдано збитків на 1,6 мільйона гривень, зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, колишній директор лікарні умисно не вносив до свого контракту змін відповідно до вимог законодавства, внаслідок чого йому, медичному директору, головному бухгалтеру та його заступнику, зарплата яких залежала від окладу керівника лікарні, впродовж 2022 року нараховано зайві кошти. Лікарні завдано збитки на суму понад 1,2 мільйона гривень.

Також під час розслідування встановлено, що через службову недбалість завідувача відділенням цієї ж лікарні медики не врахували залишків компонентів крові, їх річної потреби та не запобігли псуванню матеріальних цінностей, внаслідок чого відбулось списання протермінованих компонентів крові (плазми свіжозамороженої та еритроцитів). Медичному закладу завдано збитків на понад 390 тисяч гривень.

Розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.