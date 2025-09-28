Сьогодні: Неділя. 28.09.2025

У Тернополі завтра на окремих вулицях не буде води

У Тернополі завтра на окремих вулицях не буде води

30 вересня деякі жителі Текстильної та Якима Яреми будуть без води.

Про це повідомили у КП «Тернопільводоканал».

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Текстильній, 22 з 09.00 до 19.00 год 30 вересня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами: вул. Текстильна №22, 23, 24, 24Г, 24Е, 30, 30А, 34, 34А, 36, 38.вул. Якима Яреми №3.

“Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо завчасно подбати про запаси води”, – йдеться у повідомленні.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

