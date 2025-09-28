На Донеччині загинув Володимир Качанівський, молодий Воїн з Тернопільщини

Поширити

На щиті повертається до рідного дому Володимир Качанівський із села Решнівка Збаразької громади. Молодий Воїн загинув на пекельній Донеччині. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Із глибокою скорботою повідомляємо, що Збаразька громада втратила на війні з російським окупантом ще одного земляка – мешканця села Решнівка Володимира Качанівського, 1988 р.н. Солдат, стрілець стрілецького батальйону загинув 2.06.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Переїзне Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира, розділяємо з ними непоправне горе втрати найдорожчої людини.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 29 вересня, о 13 годині. Після спільної молитви колона попрямує до села Решнівка. Чин похорону – у вівторок, 30 вересня, о 10 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати захисника України, який віддав своє молоде життя за нашу свободу і гідне майбуття. Вічна слава Герою!», – повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.