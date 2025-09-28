Благодійний вечір спорту у Тернополі: єдність спортсменів і волонтерів принесла понад 400 тисяч гривень для спецпідрозділу ГУР

Поширити

У Тернополі спортсмени та волонтери об’єдналися заради спільної мети — допомогти армії. Під час благодійного вечора єдиноборств на підтримку спецпідрозділу ГУР вдалося зібрати 408 тисяч гривень.

Вечір розпочався серією яскравих поєдинків. На ринг вийшли відомі бійці Тернопільщини та України: Яромир Стаюра – Дамян Літанюк, Костянтин Барабаш -Антон Бриткін, Денис Новік -Назар Пришляк, Олег Петрик -Тарас Волчак.









Свято урочисто відкрив військовий оркестр 44-ї окремої артилерійської бригади, який подарував гостям атмосферу справжньої єдності та патріотизму.

Кожен бій став справжнім спортивним видовищем, адже учасники демонстрували не лише техніку та витривалість, а й величезну віддачу задля благородної мети. Участь у вечорі взяли спортсмени клубів «Rybin Fight Club», «Характерник», Української академії єдиноборств та СК «Легіон».

Окрім поєдинків, глядачів чекала ще одна особлива частина – благодійний аукціон. Серед лотів були унікальні речі: прапор спецпідрозділу «Кракен» з підписами бійців, футбольний м’яч з автографом Андрія Шевченка, боксерські рукавиці з підписом Олександра Усика та Данила Донченко.





Зібрані під час благодійного кошти підуть на створення друкарні деталей для дронів: закупівлю 3D-принтерів, матеріалів та обладнання.

«Спортсмени завжди були прикладом сили та витривалості. Сьогодні вони ще й приклад єдності заради армії. Кожен поєдинок, кожна пожертва наближає нашу перемогу», – наголосила співорганізаторка заходу, голова ГО «Країна рівності та правди» Юлія Мамчак.

Організатори також висловилюють велику подяку команді, яка допомогла створити чудову атмосферу вечора.