«Нерідко рахунок йде на секунди»: тернопільський медик про роботу на фронті

До початку повномасштабного вторгнення росіян Андрій Кучер працював у Тернополі фельдшером виїзної бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. А в 2022 році став до лав місцевого підрозділу Національної гвардії України.

Родина сприйняла його рішення служити з тривогою, але сам він усвідомлював відповідальність і ризики, адже раніше вже мав досвід військової служби.

У підрозділі отримав позивний Танго.

Неодноразово чоловік виїжджав на фронт, аби рятувати життя українських оборонців. Він приймав поранених на точках евакуації, надавав першу допомогу та супроводжував їх до стабілізаційного пункту.

«Найбільше в пам’яті залишилась ситуація, коли поранений виходив з позиції з посмішкою. Ця мить назавжди змінила моє розуміння про стійкість та силу духу наших воїнів», – згадує Танго.

Коли доходить до надання медичної допомоги, нерідко рахунок йде на секунди.

«Тоді спрацьовує лише холодний розум й автоматизм дій: турнікет, зупинка крові, евакуація. Лише згодом, уже в більш безпечному місці, до мене дійшло, наскільки це був тонкий рубіж між життям і смертю», – каже медик.

За відважну роботу на передовій і врятовані життя українських оборонців бойового медика Андрія Кучера на псевдо Танго нагородили нагрудним знаком Міністерства внутрішніх справ України «За відвагу в службі».

«Ця нагорода для мене – не лише особисте визнання, а й подяка усім військовим медикам, які рятують життя бійців щодня. Я сприймаю її як символ нашої спільної роботи та відповідальності перед тими, кого ми витягуємо з поля бою. Найбільша нагорода для мене – це життя бійців, яких ми змогли врятувати», – резюмує гвардійський медик.

Надія НІМЕЦЬ.

