У Тернополі поліція перевіряє факт знущання над твариною

За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські розпочали перевірку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

У п’ятницю, 26 вересня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в одному з телеграм-каналів інформацію про те, що в Тернополі невідомий чоловік знущається з кота.

Відомості за даною подією внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та особу, причетну до жорстокого поводження з твариною. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація події.