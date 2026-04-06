Ігор Скринник із Підгайців став до лав захисників ще у квітні 2022-го. На жаль, війна забирає здоров’я і життя наших воїнів. Серце Ігоря зупинилося у Харківському госпіталі. Вічна пам’ять та шана!

31 березня 2026 року у Харківському військовому госпіталі внаслідок серцевої недостатності помер молодший сержант Скриник Ігор (21.04.1979 р.н.). Ігор був командиром лісопильного відділення інженерно-технічного взводу. Він став до лав Захисників ще у квітні 2022 року, з честю виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною. На жаль, війна забирає найкращих не лише на полі бою, а й підриває здоров’я тих, хто тримає наш мирний сон ціною власного життя.

«Сьогодні Підгаєцька громада на щиті зустріла тіло військовослужбовця Ігоря Скриника. Спочатку воїна зустріли у селі Вага. Далі кортеж з автомобілями та державними прапорами вирушив до міста Підгайці – до рідного дому воїна. Кортеж прямував селами громади, де жителі виходили на вулиці та схиляли голови зустрічаючи Захисника, віддаючи йому останню шану.

Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 квітня, о 14:00. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Ігоря Скриника. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у молитві. Нехай Господь дарує сили рідним пережити цю втрату, а душу померлого Захисника прийме у Царство Небесне. Вічна пам’ять», – повідомили у Підгаєцькій міській раді.