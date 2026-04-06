Упродовж робочого тижня тилова частина циклону з вторинними атмосферними фронтами та арктична повітряна маса зумовлять холодну вітряну з невеликими опадами погоду. В нічну та ранкову пору доби на поверхні грунту, а в другій половині тижня місцями і у повітрі слід очікувати заморозків.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

7 квітня в області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

У Тернополі буде похмура погода. Дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, температура повітря вдень 8-10° тепла.